Kabinett berät über Corona-Lockerungen für Sport Stand: 02.02.2022 05:30 Uhr Die Corona-Lage gilt bei der Landesregierung offenbar als zunehmend beherrschbar: Nach der Kultur soll es laut Sportministerin Drese Erleichterungen im Sport geben.

Mecklenburg-Vorpommerns rot-rote Landesregierung berät heute über Corona-Lockerungen für den Sport. Im Amateur-, Freizeit- und Kindersport soll es landesweit wieder Wettbewerbe geben. Auch bei Corona-Warnstufe "Rot" sind dann Punktspiele oder Wettkämpfe möglich.

Neuregelung soll schon am Wochenende greifen

Voraussetzung dafür sind strenge Hygienekonzepte, die 2G-Plus-Regel und keine Zuschauer. Publikum ist wie schon jetzt nur bei Spielen in Kreisen mit der Corona-Warnstufe "Orange" oder "Gelb" zulässig. "Wenn das Kabinett zustimmt, können damit auch in Rostock oder Güstrow bereits zum Wochenende Punktspiele und Wettkämpfe in allen Sportarten und Altersgruppen stattfinden", sagte Sportministerin Stefanie Drese (SPD).

Mehr Zuschauer beim Profisport?

Außerdem gibt es Pläne, für den Profisport landesweit mehr als die bisher maximal 1.000 Zuschauer zu ermöglichen. Für den FC Hansa Rostock ist eine Zahl von 4.000 bis 6.000 im Gespräch - die Abstimmungen unter den Bundesländern dazu laufen. Profitieren würden neben Hansa auch Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin sowie die Zweitligisten HC Empor Rostock im Handball und Rostock Seawolves im Basketball. Erleichterungen für den Einzelhandel, wie ihn Fachverbände und große Teile der Opposition fordern, sind dem Vernehmen noch nicht zu erwarten. Bislang gilt beim Einkauf jenseits der Geschäfte für den täglichen Bedarf im Nordosten die 2G-Regelung - man muss geimpft oder genesen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.02.2022 | 07:00 Uhr