Stand: 16.04.2023 06:58 Uhr Insel Usedom: 18-Jähriger verursacht Unfall unter Alkohol

Bei einem Unfall zwischen Görke und Zirchow auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Sonnabend sechs Menschen verletzt worden - drei von ihnen schwer. Ein 18-jähriger Fahranfänger war auf der B 110 in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Auto zusammengestoßen, das in ein weiteres Auto geschoben wurde. Ein vierter Pkw wurde durch herumfliegende Trümmerteile getroffen. Der entstandene Schaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Der 18-jährige Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben, bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,6 Promille gemessen.

