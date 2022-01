MV-Innenminister: Demo-Teilnehmer sollen sich an Regeln halten Stand: 27.01.2022 15:40 Uhr Innenminister Christian Pegel (SPD) hat die Teilnehmer der sogenannten Anti-Corona-Proteste aufgefordert, sich an klar festgelegte Regeln zu halten. Die Demo-Teilnehmer könnten sich nicht eigene Regeln geben, sagte Pegel im Landtag.

In einer Aktuellen Stunde hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns am Mittwoch über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen debattiert. Es gehe nicht an, Demonstrationen als Spaziergänge zu tarnen, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD). Auflagen der Behörden, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, müssten eingehalten werden. Erst recht dürfe es keine Gewalt gegen Polizisten und Journalisten geben, so Pegel. 28 Beamte seien in den vergangenen Wochen bei den Kundgebungen verletzt worden, unter anderem in Rostock. Wer demonstriert, randaliert nicht, mahnte Pegel.

AfD: Bürger nicht überfordern

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer meinte, der Staat überfordere seine Bürger, wenn er von ihnen verlange, sich bei den Protesten von Nazis und Rechtsextremen zu distanzieren. "Otto-Normal-Verbraucher" wolle einfach nur gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Michael Nötzel (Linke) bezweifelte unterdessen, dass für einen Großteil der Demo-Teilnehmer der Begriff von der "bürgerlichen Mitte" passe, denn die bürgerliche Mitte würde sich sehr wohl von Demokratiefeinden abgrenzen. Die CDU-Abgeordnete Ann Christin von Allwörden warnte davor, Demo-Teilnehmer vorschnell als Staatsfeinde abzustempeln.

Ermittlungen in der Fußballszene

Zuletzt war es in Rostock am Montag während der Anti-Corona-Demos zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Sechs Polizisten wurden verletzt. Die Behörden ermitteln gegen gewaltbereite Männer aus der Fußballszene und andere Verdächtige.

