Immer wieder Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen Stand: 06.01.2021 07:31 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die Gesundheitsbehörden zuletzt eine Rekordzahl bei den Corona-Neuinfektionen registriert. Vor allem Altenheime und Pflegeeinrichtungen sind betroffen.

In Mecklenburg-Vorpommern treten immer wieder in Alten- und Pflegeheimen zahlreiche Corona-Neuinfektionen auf. In einem Pflegeheim in Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben sich seit Weihnachten mittlerweile mehr als 100 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Wie sich das Virus dort so schnell verbreiten konnte, ist für die Heimleitung unerklärlich. Noch in der Woche vor Weihnachten seien 400 Corona-Tests durchgeführt worden. Alle 120 Bewohner und Mitarbeiter seien teils mehrfach getestet worden. Dabei habe es ausnahmslos negative Ergebnisse gegeben. In den -einrichtungen im Nordosten gelten seit Mitte Dezember verschärfte Regelungen. So müssen etwa Besucher einen negativen Test vorweisen.

Heime in Lübtheen und Krenzlin betroffen

Im Kreisgebiet sind weitere Einrichtungen betroffen: So wurden im Altenheim des Deutschen Roten Kreuz in Lübtheen mittlerweile 14 infizierte Bewohner und fünf infizierte Mitarbeiter registriert. Auch das Altenpflegeheim Krenzlin ist von Coronafällen betroffen. Dort wurden nach Kreisangaben acht Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

Seenplatte: 24 Teams zur Kontaktnachverfolgung

In einer Pflegeeinrichtung in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind aktuell 46 Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Ähnlich sieht es in Heimen in Malchin und Neubrandenburg aus. Im gesamten Kreis Mecklenburgische Seenplatte beschäftigen sich mittlerweile 24 Teams mit der Kontaktnachverfolgung. Sie haben festgestellt, dass sich die Betroffenen auschließlich im privaten Umfeld angesteckt hätten, wie eine Kreissprecherin sagte. Zudem seien bei drei Pflegediensten in Neubrandenburg, Neustrelitz und Rosenow Corona-Fälle registriert worden.

Infektionen in Rehaklinik - Einrichtung wird Corona-Ersatzkrankenhaus

Auch in einer Reha-Klinik in Neubrandenburg haben sich 23 Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Ungeachtet dessen soll die Klinik nun kurzfristig zum Corona-Ersatzkrankenhaus umfunktioniert werden. Alle betroffenen Mitarbeitenden und Kontaktpersonen ersten Grades befinden in Quarantäne, weitere Tests liefen, hieß es. Vorläufig sollen keine neuen Reha-Patienten in der Klinik aufgenommen werden.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Länderchefs verteidigen strengeren Lockdown Bei Schulen und Kitas wollen einige Regierungschefs offenbar unterschiedliche Wege einschlagen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.01.2021 | 07:00 Uhr