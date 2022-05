Herrentag in MV: Mehrere Körperverletzungen in und um Neubrandenburg Stand: 27.05.2022 06:23 Uhr Während es am Herrentag in Mecklenburg-Vorpommern überwiegend ruhig zuging, hatte es die Polizei in und um Neubrandenburg gleich mit mehreren leichten und schweren Körperverletzungen zu tun.

Auch im Straßenverkehr verzeichnete die Polizei einen deutlichen Anstieg von Verstößen und musste mehrere angetrunkene Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

23 Körperverletzungen im Bereich Neubrandenburg

Verschiedene Streitigkeiten, vorrangig unter Gruppen, führten zu diversen einfachen und gefährlichen Körperverletzungen. 21 Personen wurden dabei verletzt, vier von ihnen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. In einigen Fällen wurden an einem Tatort gleich mehrere Anzeigen aufgenommen. In der Nacht zum Freitag wurde in der Neubrandenburger Oststadt außerdem ein 21 Jahre alter Mann von einer bisher unbekannten Person in seiner Wohnung durch Messerstiche verletzt. Der Täter konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.

16 Fahrer unter Alkoholeinwirkung festgestellt

Im Straßenverkehr stellte die Polizei insgesamt 16 Personen beim Fahren unter Alkoholeinfluss fest. 11 von ihnen waren auf dem Fahrrad unterwegs und mindestens zwei Radfahrer mussten nach Stürzen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Auch zwei E-Scooterfahrer wurden betrunken aus dem Verkehr gezogen. Den höchsten Atemalkoholwert mit 2,23 Promille hatte ein Radfahrer, der auf der B 96 zwischen Neubrandenburg und Groß Nemerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) unterwegs war.