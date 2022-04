Heimatverband verteilt 100 Laptops an 100 Heimatstuben Stand: 23.04.2022 14:13 Uhr Sie bewahren die Geschichte der kleinen Dörfer und Städte: die Heimatstuben und ehrenamtlich geführten Museen im Land. Von ihnen gibt es etwa 250. Doch welche Schätze dort schlummern, ist oft nur unzureichend dokumentiert.

Karteikarten und Zettelkästen, handschriftlich geführte Inventarbücher und unübersichtliche Archive: Das ist noch immer die Regel in den kleinen Heimatstuben im Land. Seit Jahrzehnten werden sie ehrenamtlich geführt. So auch in Spornitz bei Parchim: Dort kümmert sich ein Heimatverein mit 25 Mitgliedern um das Erbe der Gemeinde. Nun sollen auch dort das Inventar, die Chroniken und Kirchenbücher digital erfasst werden. Die Technik dafür kommt vom Heimatverband.

100 Laptops an 100 Heimatstuben

Der Heimatverband verteilt in den kommenden Monaten 100 Laptops an 100 Heimatstuben. Der erste ist am Sonnabendvormittag an die Spornitzer übergeben worden. Die Laptops sollen dabei unterstützen, Daten zu digitalisieren und bei Bedarf untereinander auszutauschen. Außerdem sollen die Laptops dazu dienen, dass Ehrenamtliche online an Weiterbildungen und Treffen teilnehmen können.

100.000 Euro Fördermittel für Modernisierung

Bei einem Runden Tisch haben Ortschronisten und ehrenamtliche Heimatforscher am Samstagnachmittag besprochen, wie die Laptops konkret eingesetzt werden sollen. Thema waren auch die Inhalte für die Internetseite, auf der der Heimatverband Ortschroniken aus dem ganzen Land sammelt. Das Bundesprogramm "Neustart Kultur" und das Land finanziert die 100 neuen Laptops mit insgesamt 100.000 Euro.

