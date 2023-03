Stand: 23.03.2023 07:44 Uhr Handball: Empor Rostock verliert gegen Balingen-Weilstetten

Handball-Zweitligist Empor Rostock hat sein Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer Balingen-Weilstetten verloren. Die Rostocker kassierten am Mittwochabend eine 31:23-Niederlage. Das nächste Spiel für Empor steht am Sonntag um 17 Uhr an. Gegner ist dann TuS N-Lübbecke.

