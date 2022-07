Stand: 11.07.2022 09:30 Uhr Hafen Rostock: Lkw-Sonn- und Feiertagsfahrverbot vorübergehend aufgehoben

Um die Beeinträchtigung der weltweiten Nahrungsmittelversorgung durch den Krieg in der Ukraine zu lindern, hat der Hafen Rostock eine vorübergehende Ausnahmegenehmigung vom Lkw-Sonn- und Feiertagsfahrverbot erhalten. Das teilte der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold mit. Bis zum 28. August dürfen demnach Agrartransporte, die aus der Ukraine über Polen nach Rostock fahren, an sieben statt fünf Tagen in der Woche abgewickelt werden. Zudem wird den Angaben nach das zulässige Maximalgewicht für 40-Tonner bis Ende August um zehn Prozent erhöht, um weitere Ladekapazitäten zu schaffen. | 11.07.2022 09:30