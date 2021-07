Güllewagen in Flammen: 600.000 Euro Schaden Stand: 20.07.2021 06:32 Uhr In der Nähe von Barth ist ein Güllewagen vollständig ausgebrannt. Trockene Strohreste waren die Ursache für das Feuer. Der Erntebrand ist kein Einzelfall im Land.

Nach Polizeiangaben ist beim Brand eines Güllewagens bei Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Schaden von etwa 600.000 Euro entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge waren trockene Strohreste Auslöser für das Feuer. Sie hatten sich an der Abgasanlage des Güllewagens entzündet. Für die Löscharbeiten mussten 16 Feuerwehrleute mit fünf Einsatzwagen anrücken. Der Güllewagen brannte laut Polizei komplett aus und ist nicht mehr einsatzfähig.

Viele Erntebrände in MV

In den vergangenen Tagen kam es häufiger zu Erntebränden im Land. Erst am Montagnachmittag hatten Zeugen einen Feldbrand zwischen Stralsund und Greifswald bemerkt. Der Rauch war bis nach Greifswald gezogen. Auch am vergangenen Wochenende fingen mehrere Hektar Ackerfläche in Mecklenburg-Vorpommern Feuer. Die Schadenssumme beläuft sich ingesamt bereits auf über eine Millionen Euro.

