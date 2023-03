Stand: 30.03.2023 11:57 Uhr Greifswald: Neuer OP-Roboter am Uniklinikum

An der Universitätsmedizin Greifswald ist am Donnerstagvormittag ein OP-Roboter vorgestellt worden. Das Gerät mit vier Instrumentenarmen soll künftig in der Gynäkologie, Urologie und in der Chirurgie eingesetzt werden. Das neue "Da Vinci"-Robotersystem soll Eingriffe für Patienten noch schonender machen. Zugleich kann ein zweiter Arzt an einer Operation teilnehmen, etwa für Ausbildung und Training.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.03.2023 | 12:40 Uhr