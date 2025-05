Stand: 06.05.2025 17:33 Uhr Friedland: Straße länger vollgesperrt als geplant

Die Arbeiten an der Asphaltdecke auf der B 197 bei Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Richtung Kavelpaß dauern länger als geplant. Eigentlich war vorgesehen, die Vollsperrung am Dienstag aufzuheben. Laut Straßenbauamt Neustrelitz ist der Asphalt aber nur eingeschränkt verfügbar. Deswegen bleibt die Straße vorraussichtlich bis Freitag gesperrt. Eine Umleitung führt über Schwichtenberg, Löwitz und Sarnow. Das knapp zwei Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße hatte das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht, heißt es. Unebenheiten im Längs- und Querprofil, zahlreiche Flickstellen und Risse waren auf der Fahrbahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 06.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte