Glawe: Booster-Impfung für alle Stand: 04.11.2021 14:10 Uhr "MV ist vor der Welle, aber sie wird uns auch erreichen." Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) legt Pläne dar, wie MV sich in der jetzt anrollenden vierten Corona-Welle aufstellen will.

Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen und die "anrollende vierte Welle" wünschen sich die Landkreise mehr Unterstützung vom Land. Dazu kündigte Glawe im Gespräch mit NDR MV Live einen Impfgipfel in der kommenden Woche an. Gemeinsam mit den Landkreisen, den Impfzentren, den mobilen Impfteams und den Hausärzten soll ein Konzept erarbeitet werden. Zunächst sollen die über 70-Jährigen angeschrieben werden, um ihnen ein Impfangebot zu machen. Es handelt sich laut Glawe hierbei landesweit um rund 283.000 Bürger. Aber auch alle jüngeren Menschen, die ihre Impfung mit einer dritten Dosis auffrischen lassen wollen, sollen das machen können. Glawe sprach in diesem Zusammenhang von einem Zeitraum bis Februar 2022.

Weitere Informationen Fragen und Antworten: Booster-Impfung gegen das Coronavirus Für wen wird die dritte Impfung empfohlen und wo kann man sie bekommen: Hier finden Sie Fragen und Antworten zum Thema. mehr

Booster-Impfungen auf drei Wegen

Glawe erklärte, die Telefonhotline des Landes solle wieder geschaltet werden. Außerdem sollen die sogenannten Booster-Impfungen auf drei Wegen geben: mobil in den Pflegeheimen, bei den Hausärzten und in den Impfzentren, die zu diesem Zweck wieder eröffnet werden sollen. Zur Zeit unterstütze das Land die Zentren mit 50.000 Euro, hier soll es aber noch mehr Geld geben. Auch Besuchsverbote, wie sie einigen Kliniken im Land schon wieder eingeführt haben, brachte Glawe ins Spiel.

Glawe will schnellere Lieferung von Impfstoff

Mit Blick auf die Imfpquote betonte Glawe, dass nicht nur die Drittimpfungen jetzt starten sollen, sondern auch Menschen, die noch gar nicht geimpft seien, sollen sich impfen lassen. Angestrebt sei eine Imfpquote von 85 Prozent, damit nicht Menschen ohne Impfschutz die Krankenhäuser überbelasten, so Glawe. Es gebe ausreichend Impfstoff für die Pläne. Allerdings müsse dieser deutliche schneller geliefert werden, als bei der bisherigen Lieferzeit von 14 Tagen.

Gezielte Maßnahmen sollen Impfungen voranbringen

Wie bereits am Dienstag bekannt wurde, setzt die Landesregierung schon jetzt auf die "Booster" Affrischungsimpfungen. Nach Auskunft von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) impfen schon jetzt mobile Teams und Hausärzte Bewohner und Personal in Pflegeheimen. Künftig sollen gezielt Einrichtungen besucht werden, in denen es noch keine Impfungen gegeben hat. Zudem ist geplant, verstärkt Menschen anzusprechen, die noch gar nicht geimpft sind.

Weitere Informationen News-Ticker: Anteil der Corona-Toten im Norden unter Bundesschnitt Nur in Hamburg übersteigt der Anteil der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen die bundesweite Quote von 4,0 Prozent. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Drese: Impfpflicht in der Pflege kurzfristig nicht umsetzbar

Eine Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen kommt nach Aussagen der Sozialministerin wegen rechtlicher Hürden als kurzfristige Maßnahme nicht infrage. Drese hatte als Reaktion auf mehrere Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen im Land die verpflichtende Impfung für dort Beschäftigte ins Spiel gebracht. Damit sollten die Menschen geschützt werden, die besonders anfällig für eine Corona-Infektion sind, wie etwa Bewohner von Seniorenheimen. Die Impfpflicht muss laut Drese bundesweit im Infektionsschutzgesetz geregelt werden. Wegen juristischer Schwierigkeiten sei das in diesem Winter voraussichtlich noch nicht zu erreichen, räumte sie ein.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.11.2021 | 13:15 Uhr