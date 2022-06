Fusion in Lärz: Erster Anreisetag zum Festival Stand: 29.06.2022 06:00 Uhr Zwei Jahre konnte die Fusion mit je 75.000 Besuchern Pandemie-bedingt nicht beziehungsweise nur im kleinen Rahmen stattfinden. Jetzt geht die Großveranstaltung in Lärz bei Rechlin wieder los. Sie soll wie gewohnt über die Bühne gehen.

Auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz bei Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beginnt das Fusion-Festival. Heute ist Anreise zu einer der größten Musikveranstaltungen im Nordosten mit rund 75.000 Teilnehmern. Damit wird es wieder eng auf den Straßen in der Seenplatte. Die Polizei hat traditionell Kontrollen angekündigt.

Anreise mit Bussen

Viele Partygäste der Fusion kommen allerdings mit eigens vom Veranstalter gecharteten Bussen. Etwa 80 sind deutschlandweit unterwegs, um die Partygäste auf das Festivalgelände zu bringen. Normalerweise wurden von der Deutschen Bahn Zusatzzüge eingesetzt. Wegen des Neun-Euro-Tickets und der großen Nachfrage wird es das dieses Jahr aber nicht geben. Es muss also auch mit vollen Zügen gerechnet werden.

Musik und Theater bis Sonntag

3.000 Künstler sind für das Fusion-Festival in diesem Jahr gebucht. Auf 40 Bühnen werden die verschiedensten Musikrichtungen präsentiert. Auf dem Gelände gibt es eine Polizeiwache und ein kleines Krankenhaus, in dem rund um die Uhr etwa 300 Ärzte und medizinisches Fachpersonal arbeiten. Bis Sonntag geht das Festival an der Müritz, das vom Verein "Kulturkosmos" organisiert wird. Es gilt als eine der größten alternativen Musik- und Theaterveranstaltungen Europas.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.06.2022 | 06:00 Uhr