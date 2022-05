Fishing Masters in Rostock: "Angler sind wetterfest" Stand: 21.05.2022 14:58 Uhr "Mecklenburg-Vorpommern ist das Anglerland Nummer 1 in Deutschland", meint Landwirtschaftsminsiter Till Backhaus (SPD). Dementsprechend groß war das Publikumsinteresse an der Angel-Veranstaltung Fishing Masters im Rostocker IGA-Park.

Die Fishing Masters Show im Rostocker IGA-Park hat am Sonnabend trotz regnerischen Wetters viele Besucher angelockt. "Angler sind wetterfest, Wasser von unten oder oben macht ihnen nichts aus", sagte die Sprecherin des Landesanglerverbands, Claudia Thürmer, zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung. Bei den Fishing Masters gehe es darum, Informationen zu vermitteln, die Veranstaltung habe aber auch einen Volksfestcharakter.

Backhaus: "MV ist Elodorado für Angler"

Agrar- und Umweltminister Backhaus bezeichnete Mecklenburg-Vorpommern als ein "absolutes Eldorado für Angler mit besten Bedingungen". Dazu zählten die 1.700 Kilometer lange Küste, mehr als 350 Kilometer davon liegen an der offenen See. Zudem gebe es rund 40.000 Kilometer Fließgewässer und mehr als 2.000 Seen. Solche Umstände zögen Angler an: Davon gebe es rund 387.000 Angler in Mecklenburg-Vorpommern, mit rund 153.000 stamme weniger als die Hälfte aus dem Nordosten.

Für den waidgerechten Umgang mit dem Fisch

"Die Mehrzahl der Angler sind also Touristen", sagte Backhaus. Ziel der Fishing Masters Show sei es, möglichst viele Menschen für ein aktives Leben in und mit der Natur zu begeistern und das Hobby Angeln in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Besonders der waidgerechte Umgang mit Fischen und die Würdigung als hochwertiges Nahrungsmittel gehörten zu den Grundsätzen der Show.

