Ferienhort für Kinder in MV bis zehn Stunden kostenlos Stand: 12.04.2022 15:15 Uhr Von diesem Sommer an sollen Kinder in Mecklenburg-Vorpommern den sogenannten Ferienhort komplett kostenlos nutzen können. Dazu hat das Landeskabinett am Dienstag eine entsprechende Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes verabschiedet.

Der beitragsfreie Ferienhort für bis zu zehn Stunden am Tag soll schon in den nächsten Sommerferien kommen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach davon, dass diese Änderung insbesondere für berufstätige Mütter und Väter wichtig sei, die in den Ferien arbeiten - in der Regel im Tourismusbereich oder im Krankenhaus oder der Pflege. "Hier war es bisher für Mütter und Väter immer herausfordernd, in Ferien nur mit sechs Stunden klarzukommen." Alles, was darüber hinausging, mussten die Eltern bislang bezahlen. Künftig sollen zehn Stunden kostenfrei sein.

GEW: Frage des Personals nicht geklärt

Der beitragsfreie Ferienhort bedeute eine Entlastung für die Eltern, betonte auch Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Berufstätige Eltern müssten sich nicht mehr aufteilen, um die Kinder in den Ferien wechselseitig zu betreuen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt die Einführung des kostenlosen Ferienhortes, Bildung dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, sagte eine Sprecherin NDR 1 Radio MV. Kritisch sieht die GEW, dass die Frage des dafür benötigten Personals noch nicht geklärt sei.

GEW: Mindestpersonalschlüssel nötig

Die GEW fordert die landesweite Einführung eines gültigen einheitlichen Mindestpersonalschlüssels unter Beachtung des Kinderswohls und die Beachtung der Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher. Die Gewerkschaft fordert darüber hinaus einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 12 im Hort.

