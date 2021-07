Familie aus brennendem Boot vor Mönkebude gerettet Stand: 29.07.2021 06:35 Uhr Feuer auf dem Stettiner Haff vor dem Hafen von Mönkebude: in Flammen steht ein Sportboot, an Bord ist auch ein fünfjähriges Mädchen.

Funken aus dem Motorraum, so hatte es angefangen, das erzählt der Bootsführer in einer ersten Befragung bei der Wasserschutzpolizei. Sicher ist: am Ende steht das Boot in Flammen. An Bord: ein 24-jähriger Mann, eine Frau, 32 Jahre alt und ein fünfjähriges Mädchen. Mehrere Bootsführer eilen zu Hilfe, sie können schließlich die Familie aus Ueckermünde unverletzt in Sicherheit bringen.

Helfer der DGzRS und der Wasserschutzpolizei löschen das Feuer

Auch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger wird gerufen - mit zwei Rettungsbooten fahren die Helfer hinaus aufs Haff. Im Einsatz: die "Eva Ahrens-Thies" und "Gerhard Ten Doornkaat". Auch die Wasserschutzpolizei kommt dazu, das Feuer kann gelöscht werden. Eine Stunde etwa dauert der Einsatz. Wie die Polizei später mitteilt, ist bei dem Brand ein Schaden von etwa 13 000 Euro entstanden.