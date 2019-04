Studie: Fährtickets von Scandlines viel zu teuer

2006 bediente Scandlines mit 24 Schiffen insgesamt 12 Strecken in Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und dem Baltikum. Der Umsatz lag bei 547 Millionen Euro, 103 Millionen Euro Gewinn wurden ausgewiesen.

2007 Ein Konsortium aus den Finanzinvestoren Allianz Capital, 3i und der Deutschen Seereederei kauft Scandlines für 1,54 Milliarden EURO. Dazu gehören auch die Häfen in Gedser, Puttgarden und Rødby

2008 -2015 Scandlines trennt sich von der Mehrzahl ihrer Schiffe und Linien. Übrig bleiben Rostock-Gedser und Puttgarden- Rødby mit insgesamt sieben Schiffen

2010 verkauft Scandlines Grundstück samt Verwaltungsgebäude auf der Mittelmole in Rostock-Warnemünde für 14,2 Millionen Euro an die kommunale Wohnungsgesellschaft WIRO. Jahrelang schreibt die Reederei rote Zahlen, weil die Abzahlung der Kredite, die für den Kauf von Scandlines aufgenommen wurden, das Unternehmen belastet.

2013 Der Kapitalfond 3i mit Sitz in London ist der alleinige Eigentümer

2014 verlegt die Reederei ihren Verwaltungssitz von Rostock nach Hamburg.

2016 Zwei neue Hybridfähren gehen auf der Linie Rostock-Gedser in Betrieb

2018 Der bisherige Eigentümer 3i aus London verkauft seine Anteile an Scandlines für 1,7 Milliarden EURO an die britische Hermes Investment Management (14,9 % Anteile) und den australischen Vermögensverwalter First State Investment. (50 % Anteile) Anschließend kauft 3i wieder 35 Prozent der Anteile an Scandlines zurück. Nettogewinn der Transaktion für 3i: 347 Millionen EURO