Stand: 20.03.2020 10:50 Uhr Fähre bringt fast 500 Balten von Rügen in die Heimat

Eine Sonderfähre hat Hunderte Menschen aus dem Baltikum, die wegen der Cornakrise auf Rügen festsaßen, nach Hause gebracht. Die "Romantika" mit 476 Esten, Letten und Litauern legte laut lettischen Medien in der Nacht zum Freitag in Lettlands Hauptstadt Riga an. Das Schiff hatte am späten Mittwochabend im Fährhafen von Sassnitz auf Rügen abgelegt. In Riga wurden die Passagiere in Zelten auf das Coronavirus untersucht. Reisende aus Estland und Litauen wurden mit ihren Fahrzeugen anschließend von der Polizei zur Grenze eskortiert.

Balten saßen wegen Polens Grenzschließung auf Rügen fest

Organisiert wurde die Fähre von Estlands Außenministerium. Wegen Reisebeschränkungen saßen zahlreiche Esten, Litauer und Letten an der deutsch-polnischen Grenze fest. Die Menschen aus dem Baltikum müssen auf dem Weg in ihre Heimat eigentlich durch Polen. Warschau hatte am Wochenende die Grenze zu Deutschland für Ausländer geschlossen.

68 Bundesbürger aus dem Baltikum nach Deutschland gebracht

"Das Coronavirus ist auch in Lettland Thema Nummer eins", sagte die lettische Botschafterin Inga Skujiņa, die selbst vor Ort war, dem NDR Nordmagazin. "Ich bin dem Sassnitzer Hafen, der deutschen Regierung und dem Sassnitzer Bürgermeister dankbar, dass so kurzfristig eine Fähre zwischen Riga und Sassnitz eingerichtet wurde." Auch der Sassnitzer Bürgermeister, Frank Kracht (Die Linke), zeigte sich "glücklich, dass wir die Menschen in ihre Heimat zurückbringen können." Auf der Hinfahrt nach Rügen hatte die Sonderfähre bereits 68 Bundesbürger aus dem Baltikum nach Deutschland zurückgebracht.

Neue Fährverbindung für Medizin- und Lebensmitteltransporte

In der Coronakrise wird der Fährhafen Sassnitz-Mukran immer mehr zur wichtigen Nahtstelle zwischen Deutschland und dem Baltikum. Die Fahrt der "Romantika" ist nicht die einzige Maßnahme, um den Auswirkungen der Coronakrise zu begegnen. Die Reederei Tallink Silja setzt seit Donnerstag (19. März) vorübergehend das Schiff "Star" zwischen Deutschland und Estland ein. Das Schiff soll nach Angaben des estnischen Wirtschaftsministeriums zwischen Sassnitz und Paldiski fahren. Die Priorität liege auf dem Transport von Lebensmitteln und Medizin, hieß es weiter. Infolge der Grenzschließungen fürchten die baltischen Staaten Versorgungsengpässe. "Es gibt immer neue dringende Probleme mit medizinischen Fragen. Vielleicht können wir etwas mit Deutschland tauschen", sagte der estnische Botschafter ‎Alar Streimann.

Täglich Überfahrt geplant

Der genaue Fahrplan für die neue Verbindung steht noch nicht endgültig. Voraussichtlich wird die "Star" täglich um 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutsche Zeit) von Paldiski in Richtung Sassnitz aufbrechen, am jeweils darauffolgenden Tag erfolgt die Rückfahrt aus Sassnitz um 19 Uhr deutscher Zeit. Die Überfahrt dauert rund 20 Stunden. Die Kapazitäten für den Frachtverkehr liegen bei 100 Lkw und zehn Autos. Passagiere ohne Fahrzeug dürfen nicht an Bord. Gestrandete Pendler und Touristen sowohl von Estland nach Deutschland als auch von Deutschland ins Baltikum sollen auch mitgenommen werden.

