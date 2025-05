Stand: 06.05.2025 10:03 Uhr Fahrradaktionstag in Stralsund: Polizei wirbt dafür, Helm zu tragen

Die Polizeiinspektion Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) will mehr Fahrradfahrer davon überzeugen, einen Helm zu tragen. Dafür organisiert sie ab Dienstagmittag einen Aktionstag am Stralsunder Fischmarkt. Mehr als die Hälfte der Fahrradfahrer sind ohne Helm unterwegs - das sei zu viel, so eine Sprecherin der Polizei. Auf dem Fischmarkt möchte die Polizei darüber aufklären, warum Fahrradfahren ohne Helm gefährlich ist. Außerdem erklärt die Kriminalpolizei vor Ort, wie Fahrradfahrer ihre Räder vor Diebstahl schützen können. Bei dem Aktionstag können sich Interessierte zudem ihr Fahrrad codieren lassen. In diesem Monat stehen Zweiradfahrer im Fokus der Polizei: Sie sollen noch mehr kontrolliert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 06.05.2025 | 09:30 Uhr

