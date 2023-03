Stand: 31.03.2023 06:22 Uhr Erstes Volksfest der Saison: Ostermarkt in Rostock startet

In Rostock wird heute der Ostermarkt eröffnet. Bis zum 16. April soll er vom Neuen Markt über den Universitätsplatz bis zum Kröpeliner Tor Frühlingsatmosphäre in die Hansestadt bringen. Im vergangenen Jahr waren viele Händler wegen Corona noch ein bisschen zögerlich, dieses Mal sind aber wieder alle Stellflächen vergeben, so Marktleiterin Inga Knospe. Es gibt 26 gastronomische Stände, 21 Händler und 16 Fahrgeschäfte. Kinder können riesige Eier bemalen, der Osterhase ist zu Gast und beim traditionellen Gottesdienst im Autoscooter bekommen die Schausteller zum Saisonauftakt den Reisesegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.2023 | 19:00 Uhr