Energiepauschale: Schüler und Studenten können jetzt 200 Euro beantragen Stand: 15.03.2023 05:44 Uhr Am Mittwoch startet bundesweit das Online-Antragsverfahren für die Energiepauschale des Bundes. In Mecklenburg-Vorpommern können sie knapp 10.000 Berufs- und Fachschüler sowie mehr als 38.300 Studierende beantragen.

Ab Mittwoch können Berufs- und Fachschüler sowie Studierende in Mecklenburg-Vorpommern die Energiepauschale des Bundes beantragen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung hervor. Demnach starte das Online-Antragsverfahren für die Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro bundesweit am 15. März. "Berufs- und Fachschülerinnen und -schüler benötigen dringend diese Unterstützung von 200 Euro", sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). "Ich bin froh, dass sie die Energiepauschale beantragen können", so Oldenburg weiter.

Anmeldung auf zwei Wegen

Die Antrags- und Auszahlungsverfahren erfolgen dem Ministerium für Bundesangelegenheiten in MV zufolge nach automatisiert und zentral über die Website www.einmalzahlung200.de. In der Mitteilung des Bildungsministerium heißt es, Schüler und Studierende hätten bereits zwei Briefe mit Zugangsdaten für die Website erhalten oder würden sie in den kommenden Tagen bekommen. Die Briefe enthalten sowohl einen Zugangscode als auch eine PIN. So hätten Berechtigte zwei verschiedene Möglichkeiten zur Beantragung.

Der erste Schritt sei eine Online-Identifizierung. Dafür benötigen Schüler ein BundID-Konto, das sie sich bereits in den vergangenen Wochen anlegen konnten, heißt es in der Mitteilung des Bildungsministeriums. Über dieses Konto erfolge dann die Identifizierung per Online-Ausweis oder ELSTER-Zertifikat. Eine Alternative sei die Einrichtung eines Nutzerkontos, wofür lediglich eine gültige E-Mailadresse vonnöten sei. In diesem Fall müssten Schüler dann bei der Beantragung der Pauschale die PIN aus einem der beiden Schreiben eingeben, welche sie in einem der beiden Schreiben ihrer Schule finden könnten.

