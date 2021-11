Endspurt bei den Koalitionsgesprächen von SPD und Linken Stand: 04.11.2021 06:22 Uhr In Schwerin kommen die künftigen Koalitionäre von SPD und Linken zu ihrer vorletzten Verhandlungsrunde zusammen. Größere Konflikte werden nicht erwartet - kommende Woche soll der Koalitionsvertrag stehen.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Linken in Mecklenburg-Vorpommern gehen auf die Zielgerade. Heute steht die siebte und vorletzte Verhandlungsrunde an. Auf der Tagesordnung stehen die Themen Justiz, Kommunen, Europa und Innenpolitik.

Kommunale Finanzen als zentrales Thema

Schon früh hatten beide Parteien betont, dass sie keine neuen Kredite aufnehmen und den Landeshaushalt solide finanzieren wollen. Gleichzeitig versprachen sie den Kommunen eine "verlässliche und stabile Finanzausstattung". Die Umsetzung dieses Versprechens dürfte eines der Hauptthemen des heutigen Treffens sein, zumal die Kommunen bereits neue Forderungen im Zusammenhang mit der Kita-Finanzierung aufgemacht haben.

Konsequenzen aus Problemen im Innenministerium?

Mit Spannung wird erwartet, welche Veränderungen die neue Koalition für das krisengeschüttelte Innenministerium plant. Die Aufdeckung rechtsextremer Tendenzen in Teilen der Landespolizei und das Agieren des Verfassungsschutzes bei der Verfolgung islamistischer Straftaten hatte das bislang CDU-geführte Ressort mehrfach in die Schlagzeilen gebracht. Die Linke hatte immer wieder Kritik am Agieren des Verfassungsschutzes geäußert und mehr parlamentarische Kontrolle gefordert. Als Nachfolger von Innenminister Torsten Renz (CDU) wird nach NDR Informationen jetzt Dietmar Bartsch (63) von den Linken als heißer Kandidat gehandelt.

Gegen Hasskriminalität, legales Cannabis

Die SPD meint, Mecklenburg-Vorpommern habe sich zu einem "immer sichereren Bundesland entwickelt". Die stabile Sicherheitslage sei "Ergebnis einer sozialdemokratischen Sicherheitspolitik". Schwerpunkte der Strafverfolgung sieht die SPD in der Bekämpfung rechter Hasskriminalität im Internet. Die Linke will die Justizreform zurückdrehen und aus Amtsgerichten, die derzeit Zweigstellen sind, wieder Vollgerichte machen. Außerdem hatte die Partei in ihrem Wahlprogramm damit geworben, Mecklenburg-Vorpommern zu einem Testbundesland für die Cannabislegalisierung zu machen und auch das "Containern" zu legalisieren. Mit dem Begriff wird die Mitnahme von weggeworfenen Lebensmitteln aus Abfallcontainern bezeichnet. Die Linke will so den "Zugriff Zugriff auf abgelaufene, aber noch genießbare Lebensmittel" erleichtern. Beide Parteien wollen das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 16 herabsetzen.

Koalitionsvertrag soll kommende Woche fertig sein

Als letztes soll am Freitag der große Bereich Soziales aufgerufen werden, ehe es an die endgültige Formulierung des Koalitionsvertrages geht. Voraussichtlich Anfang kommender Woche wird die fertige Regierungsvereinbarung vorliegen, über die SPD und Linke dann auf getrennten Parteitagen am 13. November abstimmen wollen. Findet der Koalitionsvertrag die nötigen Mehrheiten, will sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am 15. November im Landtag zur Wiederwahl stellen und die neue Landesregierung bilden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 04.11.2021 | 07:00 Uhr