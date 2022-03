Einheitliche Regelung für Aufnahme ukrainischer Schüler in MV Stand: 23.03.2022 05:09 Uhr Das Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern hat Regeln festgelegt, um die Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler an den Bildungseinrichtungen im Land zu erleichtern.

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind mittlerweile 274 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine angemeldet. Um die Aufnahme weiterer Schüler aus dem Kriegsgebiet zu erleichtern, hat das Bildungsministerium die Abläufe jetzt einheitlich geregelt.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine - So hilft MV Um die Ukraine-Hilfe in MV zu bündeln, haben Landkreise und Städte Webseiten und Mailadressen eingerichtet. mehr

Schulwahl abhängig von Deutschkenntnissen

Demnach müssen die Mädchen und Jungen nach ihrer Registrierung zunächst an der örtlich zuständigen Schule angemeldet werden. Die Schulleitung dort nimmt alle persönlichen Daten, Informationen zur bisherigen Schullaufbahn und zu den Fremdsprachenkenntnissen auf. Wenn die ukrainischen Schülerinnen und Schüler sich gut in Deutsch verständigen - das heißt auch lesen und schreiben können - bleiben sie an dieser Schule. Alle anderen Kinder werden von der Schulleitung mithilfe der Schulräte an Schulen angemeldet, die das Fach Deutsch als Zweitsprache anbieten.

Alle Kinder sollen unterrichtet werden

Laut Bildungsministerium bieten aktuell 94 Schulen im Land das Fach Deutsch als Zweitsprache an, weitere 140 könnten bei Bedarf aktiviert werden. Bildungsministerin Simone Oldenburg (die Linke) versprach erneut, es würden alle Kinder aufgenommen und unterrichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.03.2022 | 06:00 Uhr