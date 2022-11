Ehemaliges Grenzerhaus an der Elbe wird Erinnerungsort Stand: 05.11.2022 07:56 Uhr Das ehemalige Grenztruppengebäude im niedersächsischen Bitter wird offiziell neuer Erinnerungsort an die DDR-Grenze. Am Nachmittag soll das neu gestaltete Außengelände eingeweiht werden.

In den 1950er Jahren hatten Grenztruppen am Ortseingang von Bitter ihren ersten Stützpunkt errichtet, eines der Häuser ist bis heute erhalten. Der Verein Elbufer nutzt es als Dorfgemeinschaftshaus und hat es renoviert. In diesem Zusammenhang wurden Bänke, Spielgeräte und Informationstafeln aufgestellt.

Zehn Orte erinnern an Grenzgeschichte

Die Organisatoren erhoffen sich viele Besucher, die zum Beispiel den Elberadweg entlangkommen. Das Gebäude befindet sich unweit zur Grenze von Mecklenburg-Vorpommern. Zehn Erinnerungsorte wurden durch das Projekt Grenzgeschichten der Metropolregion Hamburg finanziert, das Amt Neuhaus erhielt für das ehemalige Grenztruppengebäude in Bitter 20.000 Euro.

