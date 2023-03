Stand: 01.03.2023 11:30 Uhr Dranske: Hubschraubereinsatz nach Unfall mit Radfahrer

In Dranske (Rügen) musste ein Fahrradfahrer nach einem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer den 71-Jährigen Radfahrer von hinten an, der dadurch von seinem Rad stürzte und sich dabei schwer verletzte. Eigenen Angaben nach habe der Autofahrer den vor ihm fahrenden Radfahrer wegen der tief stehenden Sonne nicht sehen können. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 2.600 Euro geschätzt.

