Die neue Lust am Imkern - vom Honig bis zum Artenschutz Stand: 21.04.2022 06:01 Uhr Rund 3.000 Frauen und Männer in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit der Bienenhaltung. Für Neueinsteiger gibt es verschiedene Kurse und Förderungen.

von Mirja Freye und Birgit Steinfeldt

1.800 der Imkerinnen und Imker in Mecklenburg-Vorpommern sind im Imkerverband organisiert. Das Durchschnittsalter liegt bei 55 Jahren, Tendenz sinkend. Immer mehr junge Menschen begeistern sich für Bienen und damit verbunden für den Naturschutz.

AUDIO: DSK #78 Die neue Lust am Imkern (33 Min) DSK #78 Die neue Lust am Imkern (33 Min)

Schulungen für Neuimker teilweise ausgebucht

Ganz ohne Vorkenntnisse sollte sich aber niemand an die Bienenzucht machen. Vereine, Berufsimker, einige Volkshochschulen und der Landesverband der Imker in Mecklenburg-Vorpommern bieten Anfängerkurse an. Meist sind es drei Theoriemodule und dann geht es ab in die Praxis, das heißt an den Bienenstock. Aktuell laufen Kurse unter anderem in Neustrelitz und Demmin. Die Angebote in Rostock und sind bereits ausgebucht, es gibt Wartelisten.

Weitere Informationen Wie entsteht Honig und wie gesund ist er? Auf Brot oder im Tee, Honig ist in Deutschland so beliebt wie sonst nirgendwo auf der Welt. Woher kommt er? Wie wird Honig kontrolliert und ist er wirklich so gesund? mehr

Förderung für Imker-Erstausstattung möglich

Mecklenburg-Vorpommern bietet für den Start in die Imkerei eine Förderung an. Den Antrag können Einsteiger beim Landwirtschaftsministerium stellen. Voraussetzung ist der Abschluss eines anerkannten Sachkundelehrgangs. Damit will das Land die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Honigs gegenüber den Importhonigen aus Drittländern die Bienenhaltung stärken und erweitern, heißt es aus dem Ministerium.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es für Neuimker - als solcher gilt man immerhin fünf Jahre lang - bis zu 60 Prozent der Nettokosten gefördert, danach gibt es noch 40 Prozent. Gefördert werden zum Beispiel die technischen Geräte wie Honigschleudern und Abfüllmaschinen, aber auch Labortests und Medikamente für die Bienengesundheit.

Weitere Informationen Dorf Stadt Kreis – starke Geschichten aus dem Norden Reporter aus den Regionalstudios des NDR mit starken Geschichten aus den Norden: Gastgeberinnen am Mikrofon sind Annette Ewen und Mirja Freye. mehr

Insektenfreundliche Gärten helfen auch gefährdeten Wildbienen

Nicht nur Imker, wir alle können etwas für den Artenschutz tun. Die bienenfreundliche Gestaltung von Obstwiesen, Gärten, öffentlichem Grün und vor allem der Landwirtschaft bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Und das auch bei den Jüngsten. Viele Schulen bieten Bienen-Arbeitsgemeinschaften an, pflegen insektenfreundliche Schulgärten oder bauen Insektenhotels. Auch diese Aktivitäten können gefördert werden. All dies hilft nicht nur den Honigbienen sondern auch den Wildbienen, bei denen viele Arten vom Aussterben bedroht sind.

Was Freizeitbienenzüchter beachten müssen, welche Förderungen sie bekommen können und was wir tun können, damit es den Bienen gut geht - darum geht es in der neuen Folge des Podcasts Dorf Stadt Kreis "Die neue Lust am Imkern".

Ihr Themenvorschlag für den Podcast Ihre Daten Anrede: Keine Anrede Frau Herr Vorname: * Nachname: * PLZ / Ort: * Straße / Nr.: Telefon: E-Mail: * Ihre Nachricht Betreff: * Nachricht: * Datei anhängen (optional): Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Dorf Stadt Kreis – starke Geschichten aus dem Norden | 21.04.2022 | 06:00 Uhr