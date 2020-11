Demos: 1.200 Bürger protestieren in MV gegen Corona-Regeln Stand: 10.11.2020 07:46 Uhr In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben am Montag Bürger gegen die Corona-Regeln demonstriert. In Weisdin wurde ein Reisebus mit Demonstranten gestoppt.

Bei der Demonstration in Neubrandenburg haben sich Montagabend 370 Menschen beteiligt, wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg mitteilten. In Rostock und Schwerin waren es jeweils 200. In ganzen Land gingen insgesamt 1.200 Menschen auf die Straße, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Weitere Proteste gab es in Wismar, Ludwigslust, Waren und Stralsund. Nach Angaben der Polizei gab es keine nennenswerten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz oder andere gesetzliche Auflagen.

Reisebus mit Demonstranten gestoppt

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde einigen Protestierenden die Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern verwehrt. Die Polizei stoppte am Montagabend in Weisdin auf der Bundesstraße 96 einen Bus mit Demo-Teilnehmern, die nach Neubrandenburg wollten.

Die Beamten forderten den Busfahrer auf, Mecklenburg-Vorpommern umgehend zu verlassen, da Tagestourismus momentan nicht erlaubt ist. Da der Busfahrer aber bei einer Rückfahrt Richtung Brandenburg die Ruhezeiten nicht eingehalten hätte, ermöglichte die Polizei allen Reisenden die Übernachtung auf einem Stellplatz in Neustrelitz.

Wen erfasst die Statistik? In der täglichen Corona-Statistik des LAGuS sind nur Menschen erfasst, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Erstwohnsitz haben. Das LAGuS gibt darüber hinaus regelmäßig Berichte über Infektionen bei Gästen heraus. Das sind all jene Menschen, bei denen eine Infektion in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt wurde, die aber keinen Erstwohnsitz im Land haben.

