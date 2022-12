Corona in MV: Landtag hält an Isolation und Maskenpflicht fest Stand: 09.12.2022 13:30 Uhr Einige Bundesländer lockern bei der coronabedingten Isolation- und Maskenpflicht. Mecklenburg-Vorpommern hält aber daran fest.

Anders als etwa in Sachsen-Anhalt oder Bayern bleiben in Mecklenburg-Vorpommern die aktuellen Corona-Regeln vorerst erhalten. Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und auch die Isolationspflicht bestehen weiter. Das hat der Landtag in Schwerin am Vormittag entschieden. Drei Oppositionsfraktionen hatten jeweils mit einem eigenen Antrag ein Ende der aktuellen Regeln gefordert.

Drese erwartet Winterwelle

Die AfD nannte die komplette Abschaffung von Isolationspflicht und Maskenpflicht in Bus und Bahn "längst überfällig". Die Freien Demokraten warben darum, künftig auf Empfehlungen und Selbstverantwortung statt Regeln und Vorgaben zu setzen. Die CDU argumentierte für ein Ende der Isolationspflicht, aber gleichzeitig für den Erhalt der aktuellen Maskenregeln. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) erteilte allen drei Vorschlägen eine deutliche Absage. Sie rechne mit einer Corona-Winterwelle.

Anträge ohne Mehrheit

Laut Drese ist vor Weihnachten nicht mit einer Endemie zu rechnen. Zudem sei die Lage in den Krankenhäusern wegen des drastischen Anstiegs von akuten Atemwegserkrankungen zunehmend angespannt. Das sei nicht der Zeitpunkt für Lockerungen, so Drese. Zuspruch bekam sie von Rednern von SPD, Linke und Grünen. Kein Antrag erhielt eine Mehrheit. Damit bleiben die aktuellen Corona-Regeln erhalten.

