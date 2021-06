Stand: 15.07.2019 12:00 Uhr Der NDR MV Newsletter über unsere App

Den NDR MV Newsletter gibt es seit dem 1. August 2019 über die NDR MV App. Jeden Morgen als Ausblick in den Tag und nachmittags zu Ihrem Feierabend schicken wir Ihnen von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen aus unserem Land und Ihrer Region zuverlässig, schnell und kostenlos auf Ihr Smartphone - über die NDR MV App oder per E-Mail. Am Wochenende gibt es den Themenüberblick einmal täglich am frühen Nachmittag.

Neu: Newsletter auch über die NDR MV App erhalten

Seit dem 1. August 2019 erhalten Sie zweimal täglich den NDR MV Newsletter über den Messenger der NDR MV App - mit den wichtigsten Informationen aus unserem Land und Ihrer Region. Wenn Sie die App frisch installiert haben, müssen Sie sich einmalig im Messenger der App anmelden. Dafür klicken Sie in der grauen Leiste unten auf "Mitmachen" und danach auf "Schreiben Sie uns". Anschließend werden Sie gefragt, ob Ihr Telefon unsere Benachrichtigungen anzeigen darf. Dies sollten Sie erlauben, da Sie sonst keinen Newsletter über den Messenger der NDR MV App erhalten. Weitere Information zur Bedienung der NDR MV App finden Sie hier.

Newsletter per E-Mail erhalten

Sie können die NDR MV App nicht nutzen, möchten aber dennoch regelmäßig aktuelle Informationen von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin erhalten? Dann melden Sie sich hier für den kostenlosen E-Mail-Newsletter. Zweimal täglich von Montag bis Freitag und einmal täglich am Wochenende bekommen Sie den Überblick der wichtigsten Themen des Tages.

Abonnements abbestellen

Um den E-Mail-Newsletter abzubestellen, nutzen Sie das obenstehende Formular. Tragen Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse ein, wählen Sie "Abmelden" und klicken Sie auf "Abschicken!"