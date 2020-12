Stand: 03.12.2020 18:42 Uhr Mecklenburg-Vorpommern immer dabei - NDR MV App

NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin in einer App - alle Informationen schnell, verlässlich und verständlich. Ihre Lieblingsmusik gibt es im Livestream - egal, wo Sie sind. Dazu aktuelle Videos und das Nordmagazin jeden Abend ab 19.30 Uhr live - und danach jederzeit mindestens sieben Tage lang abrufbar. Außerdem erhalten Sie zweimal täglich den NDR MV Newsletter über den Messenger der NDR MV App - mit den wichtigsten Informationen aus unserem Land und Ihrer Region.

Neu: Der NDR MV Newsletter auch über unsere App

Jeden Morgen als Ausblick in den Tag und nachmittags zu Ihrem Feierabend schicken wir Ihnen von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen aus unserem Land und Ihrer Region zuverlässig, schnell und kostenlos auf Ihr Smartphone - per NDR MV App oder E-Mail. Am Wochenende gibt es den NDR MV Newsletter einmal täglich am frühen Nachmittag. Einfach die NDR MV App installieren und immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Messenger in der App einrichten

Wenn Sie die App frisch installiert haben, müssen Sie sich einmalig im Messenger der App anmelden. Dafür klicken Sie in der grauen Leiste unten auf "Mitmachen" und danach auf "Schreiben Sie uns". Anschließend werden Sie gefragt, ob Ihr Telefon unsere Benachrichtigungen anzeigen darf. Dies sollten Sie erlauben, da Sie sonst keinen Newsletter über den Messenger der NDR MV App erhalten. Weitere Information zur Bedienung der NDR MV App finden Sie hier.

App herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 5.0 und höher sowie auf iPhones mit iOS 9 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores. Die App ist momentan nicht für Tablets optimiert.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: mv@ndr.de.

