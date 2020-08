Stand: 04.08.2020 18:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Neun Neuinfektionen, 889 Fälle insgesamt

In Mecklenburg-Vorpommern sind bis Dienstagnachmittag neun Corona-Neuinfektionen gemeldet worden (Stand: Dienstag, 16:04 Uhr). Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mit. Insgesamt wurden im Nordosten damit bisher 889 Infektionen festgestellt. Die ersten Fälle waren in Mecklenburg-Vorpommern Anfang März aufgetreten.

Bundesweit niedrigste Fallzahlen in MV

Laut einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Mecklenburg-Vorpommern 794 (+1) Personen der positiv getesteten Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Insgesamt gab es bislang 20 Todesfälle im Nordosten. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat der Nordosten mit Abstand die niedrigsten Fallzahlen. Landesweit müssen oder mussten den Angaben zufolge 124 Menschen in Kliniken behandelt werden, 21 von ihnen auf Intensivstationen.

Wen erfasst die Statistik? In der täglichen Corona-Statistik des LAGuS sind nur Menschen erfasst, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Erstwohnsitz haben. Das LAGuS gibt darüber hinaus regelmäßig Berichte über Infektionen bei Gästen heraus. Das sind all jene Menschen, bei denen eine Infektion in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt wurde, die aber keinen Erstwohnsitz im Land haben.

Die meisten Fälle in Vorpommern-Greifswald

Die meisten Infizierten gab beziehungsweise gibt es im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 150 (+4) Fällen. Danach folgen der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 132 (+0) und die Hansestadt Rostock (+0) sowie der Landkreis Ludwigslust-Parchim (+3) mit jeweils 118. In der Landeshauptstadt Schwerin sind es 113 (+1), in Vorpommern-Rügen 94 (+1) Fälle und im Kreis Nordwestmecklenburg 86 (+0). Die wenigsten Fälle, nämlich 78 (+0), wurden bislang im Landkreis Rostock registriert.

Mögliche weitere Ansteckung auf einer Trauerfeier

Zwei der aktuellen Fälle stehen im Zusammenhang mit einer Familienfeier in der Nähe von Hagenow. Rund 120 Kontaktpersonen waren im Zusammenhang mit dieser Feier ein zweites mal getestet worden, zwei dieser Tests waren positiv. Mehr als 190 Menschen sind im Landkreis Ludwigslust- Parchim in Quarantäne. Eine weitere Infektion im Kreis steht nicht im Zusammenhang mit der Feier. In Parchim sind zudem rund 100 Menschen durch ein mobiles Team vorsorglich auf eine mögliche Corona-Infektion getestet worden. Es handele sich um Personen aus dem Umfeld einer Trauerkundgebung der türkisch-muslimischen Gemeinde, teilte der Kreis Ludwigslust-Parchim mit. An der Trauerkundgebung in Parchim hat möglicherweise eine nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Person teilgenommen. Die Tests seien nötig, um mögliche Ansteckungsketten frühzeitig zu unterbrechen.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Maskenpflicht in Schulen in MV ab Klasse fünf NDR Info In Mecklenburg-Vorpommern müssen Schüler und Lehrer künftig auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Tagestouristen aus anderen Bundesländern dürfen weiter nicht nach MV. Weitere News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.08.2020 | 18:00 Uhr