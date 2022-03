Corona-Maßnahmen: Lockerungen trotz hoher Infektionszahlen Stand: 04.03.2022 04:27 Uhr Viele Corona-Regeln werden ab heute gelockert. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen hoch ist und viele Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden - schrittweise sind jetzt wieder größere Zusammenkünfte erlaubt.

In Hotels und Gastronomie gilt 3G - geimpft, genesen oder getestet - und zwar egal, welche Warnstufe gerade gilt. Die Zehn-Personen Regelung an Tischen ist aufgehoben. Ungeimpfte Urlauber müssen sich bei Anreise testen lassen und wenn sie länger bleiben, dann alle drei Tage. Auch Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, hier gilt jedoch in Abhängigkeit von der Infektionslage entweder 2G plus oder 3G. Aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen im Land dürfen also zunächst nur Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Test wieder Feiern gehen.

Großveranstaltungen laufen weiterhin unter 2G Plus Bedingungen

Die neue Faustregel dazu, wie viele Besucher bei Veranstaltungen erlaubt sind, ist 60 Prozent der Kapazität oder maximal 6.000 Personen in Innenräumen und 75 Prozent oder 25.000 Gäste draußen. Bei Großveranstaltungen, wie zum Beispiel auch Spielen des FC Hansa Rostock, gilt 2G Plus. 3G gilt auch in Kinos, Theatern und Ausstellungen und auch Chöre und Gruppen in Musik- und Kunstschulen können wieder unter 3G zusammen proben und auftreten.

