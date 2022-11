Coronainfektion: MV hält an Isolationspflicht fest Stand: 11.11.2022 13:10 Uhr Vier Bundesländer wollen in der kommenden Woche die Isolationspflicht aufheben. Es sei Zeit, den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Mecklenburg-Vorpommern bleibt vorerst bei der Isolationspflicht.

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben sich darauf verständigt, die generelle Isolationspflicht für Corona-positiv getestete Personen zeitnah aufzuheben. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) bedauert das Vorpreschen einzelner Länder und sieht im Moment keinen Anlass die Regeln zu ändern.

Drese besteht auf Schutz der Bevölkerung

Mit dem Vorstoß der vier Länder werde das Ziel einer möglichst bundeseinheitlichen Vorgehensweise durchbrochen, die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiere. Es sei nach wie vor wichtig, dass infizierte Personen möglichst wenig Kontakt zu nicht infizierten Personen haben, so Drese. Die verpflichtende Isolation diene dem Schutz der Bevölkerung, insbesondere der vulnerablen Gruppen.

Isolation endet in MV frühestens nach fünf Tagen

Eine Lockerung der Isolationsregeln müsse wissenschaftlich fundiert und abgestimmt passieren. Aus Sicht der Gesundheitsminister sollte die Isolationspflicht nicht vor der erwarteten Corona-Infektionswelle im Winter erfolgen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt damit weiterhin: Wer infiziert ist, muss sich in Isolation begeben. Die endet frühestens nach fünf Tagen, aber auch nur wenn man zwei Tage lang keine Symptome hatte und sich freitestet. Ansonsten endet Isolation nach maximal zehn Tagen. Wer Symptome hat, soll sich zusätzlich krankschreiben lassen.

Kritik vom Bundesgesundheitsminister

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kritisiert die Pläne, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben. "Das kommt jetzt zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung", sagte der SPD-Politiker heute in Berlin. Er sprach von einem Fehler und warnte vor einem "Flickenteppich" mit verschiedenen Isolationsregeln in den Bundesländern. "Es gibt auch keinen medizinischen Grund, jetzt auf die Isolationspflicht zu verzichten", sagte Lauterbach. Die vier Bundesländer berufen sich bei ihrer Entscheidung hingegen auf zurückgehende Infektionszahlen, eine wirksame Schutzimpfung sowie eine Basisimmunität innerhalb der Bevölkerung. Auch dass es in der Regel keine schweren Krankheitsverläufe sowie wirksame Medikamente gibt, rechtfertigt aus Sicht der Länder diesen Schritt.

Unverständnis bei der CDU-Fraktion

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag bedauert die Entscheidung von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin. "Die vier Bundesländer gehen den richtigen Weg", so Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Drese agiere mutlos und ohne politischen Anspruch.

