Hanseschau in Wismar verbucht Zuschauer-Plus zum Vorjahr Stand: 28.04.2024 16:50 Uhr Die Hanseschau in Wismar geht mit einem leichten Zuschauer-Plus gegenüber dem Vorjahr zu Ende. Laut Veranstalter haben knapp 23.000 Menschen die Verbrauchermesse in den vergangenen vier Tagen besucht.

Die diesjährige Hanseschau in Wismar ist beendet. Auf der Verbrauchermesse haben vier Tage lang 200 Aussteller aus den Bereichen Bauen, Wohnen, Reisen und Ernährung präsentiert. Neben einem bunten Bühnenprogramm gab es auch verschiedene Cateringangebote und Kochshows, in denen regionale Produkte vorgestellt wurden. Laut Veranstalter haben knapp 23.000 Menschen die Verbrauchermesse besucht - das sind etwa 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit liegt die Besucherzahl noch deutlich unter den Zahlen von vor Corona. Damals waren es bis zu 40.000 Besucher.

Regen sorgte für langsamen Start am Freitag

In diesem Jahr fand die Verbrauchermesse wieder in fünf Zelthallen und auf einem großen Außengelände statt. Ein kalter Regentag am Freitag wäre schwierig gewesen, die anderen Tage aber gut, so der Projektleiter der Hanseschau Burkhard Golla. Ein Problem waren zu wenig Parkplätze. Obwohl etwa 650 zur Verfügung standen, waren das zwischenzeitlich zu wenig. Bis Dienstag wird nun der Festplatz am Wismarer Bürgerpark wieder leergeräumt.

Unterschiedliche Themenwelten

Die Hanseschau Wismar unterteilte sich in eine Vielzahl von Themenwelten. So gab es zum Beispiel die Themenwelten "Gesellschaftliches Engagement" und "Gesund und fit in jedem Alter" oder auch "Wohnen, Lifestyle, Haushalt" sowie "Tourismus, Schmecken und Genießen". Neu unter den Themenwelten war dieses Jahr zudem der Bereich "Energiewirtschaft". Außerdem es eine Sonderschau zum Thema "Kreative Zukunft" auf der sich Kunsthandwerker und StartUps präsentierten.

