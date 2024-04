Stand: 28.04.2024 10:00 Uhr Schwerin: Polizei verhindert illegales Autorennen

Die Polizei in Schwerin hat vermutlich ein geplantes illegales Straßenrennen in einem Gewerbegebiet verhindert. Beim Eintreffen hätten die Einsatzkräfte mehr als 60 Autos und Motorräder gezählt, die der Tuningszene zuzuordnen seien. Start und Ziel für die Rennen seien bereits markiert gewesen, Schaulustige hätten sich am Rande der Strecke postiert. Die Polizei erteilte Platzverweise und unterband nach eigenen Angaben so die illegalen Rennen. Wegen der Gefahr schwerer Unfälle seien solche Aktionen verboten. Wer dennoch daran teilnehme, riskiere Geld- oder Freiheitsstrafen, hieß es von der Polizei.

