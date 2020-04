Sendedatum: 07.04.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Falsche Hinweise belasten Behörden in MV

Bürger-Hinweise auf vermeintliche Verstöße gegen die Corona-Regeln machen Polizei und Ordungsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern offenbar immer mehr zu schaffen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte, in vielen Fällen würde sich der Verdacht auf einen Verstoß am Ende nicht bestätigen.

Schon vor einigen Tagen gab es die Ermahnung der Polizei: Nicht jedes Auto mit Kennzeichen aus anderen Bundesländern deute auf Urlauber hin - in vielen Fällen handele es sich um Firmenwagen. Es gebe keinen Grund, diese Menschen im Steit zur Rede zu stellen. "Bitte habt euch lieb", appelliert beispielsweise die Greifswalder Polizei. Innenminister Caffier sagte, das Meldeverhalten mache ihm Angst. Mecklenburg-Vorpommern sei ein offenes Land, oft werde da nicht mit der nötigen Sensibilität vorgegangen - es gebe auch eine Zeit nach Corona.

Caffier: Falsche Hinweise belasten Polizei zusätzlich

Der Minister sieht auch die Behörden in der Pflicht - die Kontrolle müsse nach Recht und Gesetz ablaufen - es gehe beispielsweise nicht, dass ein Küstenabschnitt mit einer Drohne abgeflogen werde, um nach unerlaubten Ansammlungen von Menschen zu suchen - dafür fehle die gesetzliche Grundlage.

