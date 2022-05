Corona: Besucherregelungen in den Krankenhäusern gelockert Stand: 06.05.2022 15:03 Uhr Die Coronazahlen in MV sinken immer weiter. Deshalb heben immer mehr Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern ihre Besuchsverbote auf oder erlauben wieder mehr als eine Besuchsperson.

Nach wie vor gelten in den Krankenhäusern und Kliniken im Land eingeschränkte Besuchsregelungen. In Pasewalk, Wolgast, Teterow und Bergen auf Rügen gibt es feste Besuchszeiten, oft am Nachmittag, in denen jeder Patient pro Tag einen Besucher empfangen darf - für eine Stunde. In der Regel sollte das immer dieselbe Person sein. In der Unimedizin Greifswald und auch in Rostock sind zwei Besucher erlaubt.

Unterschiedliche Regelungen im Land

Unterschiede gibt es bei den Zugangsbestimmungen. Während in Waren, Anklam und Schwerin jeder Besucher einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorzeigen muss, gilt in Demmin, Stralsund und Ludwigslust 3G. Das heißt, wer geimpft oder genesen ist, braucht keinen Test. In Bad Doberan hingegen gilt 2G+. Ein generelles Besuchsverbot gibt es noch in Neustrelitz, Grimmen und Grevesmühlen. In Neubrandenburg dürfen ab Sonnabend wieder Besucher empfangen werden.

