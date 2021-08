Corona-Ampel MV wird auf vier Stufen reduziert Stand: 24.08.2021 16:43 Uhr Mecklenburg-Vorpommern will seine Corona-Regeln künftig nach einer vierstufigen Corona-Ampel ausrichten. Bislang hat sie sechs verschiedene farbige Stufen.

Die neue Corona-Ampel wird auf die Farben grün, gelb, orange und rot begrenzt. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit. Je intensiver die Farbe der Corona-Ampel in einer Region ist, desto strikter sind dort die Corona-Regeln. Die neuen Regeln sollen vom kommenden Freitag an gelten. Die Ampelfarbe hängt nicht allein vom Corona-Inzidenzwert ab, sondern auch von der Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern.

Schließungen sollen vermieden werden

Laut Schwesig sollen Schließungen, besonders der Schulen, vermieden werden. In der grünen Ampelphase gilt vor allem der Mund-Nasen-Schutz in Bahn und Bus sowie im Supermarkt. In der orangen Phase muss geimpft oder negativ getestet sein, wer ins Kino oder in Gaststätten will. Bei Ampelfarbe orange, die bei einer Inzidenz zwischen 50 und 200 eintritt, braucht es zusätzlich unter anderem Sondergenehmigungen für größere Veranstaltungen. Bei Rot gelten härtere Regeln, wie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Innenbereich, wo Abstandhalten nicht möglich ist. Außerdem gelten einige Kontaktbeschränkungen für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind.

Bund will neuen Grenzwert

Auch der Bund will seine Anti-Corona-Maßnahmen neu ordnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gesagt, die 50er-Inzidenz als Grenze habe ausgedient. Welche Zahl künftig gelten soll, will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten besprechen, kündigte sie am Montagabend an.

Testpflicht für Ungeimpfte in Rostock und Schwerin

In Rostock und Schwerin gilt seit Montag die "3G-Regel", also Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, weil dort mehrere Tage hintereinander Ampel auf orange stand beziehungsweise steht. Eines der Kriterien für diese Stufe ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 über mindestens drei Tage hinweg.

