Busunglück: Autobahn 24 gesperrt

Am Morgen ist ein Fernbus mit 32 Fahrgästen an der Autobahn 24 verunglückt. Nach Informationen der Polizei ist der Bus an der Autobahnauffahrt Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Richtung Hamburg von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Rettungskräfte mit Großaufgebot im Einsatz

Rettungskräfte von sechs Freiwilligen Feuerwehren aus der Region sind vor Ort im Einsatz. Mittlerweile ist klar, dass bei dem Unfall 31 Menschen verletzt worden sind. Zwei von ihnen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Als die Lage noch etwas unklarer war, hatten sich vier Rettungshubschrauber auf den Weg zur Unfallstelle gemacht. Die konnten inzwischen umkehren und zu ihren Stützpunkten zurückfliegen. Jetzt werden die Verletzten mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar. Die A24 ist auf Höhe der Auffahrt Wöbbelin in Richtung Hamburg gesperrt.

