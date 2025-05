Stand: 13.05.2025 11:30 Uhr Strelitzhalle erneut nach Wasserschaden gesperrt

Am Dienstag beginnen in der Strelitzhalle die Trocknungsarbeiten. Darüber informierte die Stadtverwaltung Neustrelitz. Für die Trocknung der Halle ist ein Zeitraum von mindestens sechs Wochen veranschlagt. Die Halle ist in diesem Zeitraum komplett gesperrt. Der Fitnessraum sowie die Umkleide bleiben auch darüber hinaus gesperrt. Denn nach der Trocknung sind dort noch umfangreiche Arbeiten erforderlich, bevor die Räume wieder genutzt werden können. Die Strelitzhalle war erst im Januar wieder eröffnet worden. Wegen eines Wasserschadens war sie fast zweieinhalb Jahre gesperrt. Damals war Regenwasser eingedrungen. Dieses Mal war offenbar eine defekte Wasserleitung Ursache für den Schaden.

