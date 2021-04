Stand: 31.03.2020 14:45 Uhr Bundeswehr unterstützt Kampf gegen Corona in MV

Die Bundeswehr unterstützt die Helfer im Land im Kampf gegen Corona. In Blocks zu jeweils vier Soldaten werden die ersten Einsatzkräfte in Bergen auf Rügen und in Ribnitz-Damgarten bei den Abstrichzentren eingesetzt. Sie unterstützen dabei die Medizinkräfte organisatorisch, die die Abstriche bei Verdacht auf eine Corona-Infizierung vornehmen.

Mobiles Sanitätsteam macht Corona-Tests auf Rügen

Die Soldaten der Flugabwehrraketengruppe 24 aus Bad Sülze erklären den Testpersonen den Ablauf und prüfen, ob die entsprechenden Voraussetzungen bei den Patienten vorliegen. Dazu gehört zum Beispiel die notwendige Überweisung durch den Hausarzt. Außerdem ist auf Rügen ein mobiles Sanitätsteam eingesetzt, das bei einem Corona-Verdacht vor Ort Abstriche machen kann. Die Soldaten wurden vom zuständigen Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen angefordert. Bundesweit setzt die Bundeswehr in der Corona-Krise 15.000 Soldaten zur Unterstützung von Ländern und Kommunen ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 31.03.2020 | 14:00 Uhr