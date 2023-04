Stand: 24.04.2023 09:12 Uhr Bürgermeister in Malchow wiedergewählt, Stichwahl in Strasburg

Bei der Bürgermeisterwahl in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) setzte sich der amtierende Bürgermeister Rene Putzar (Einzelbewerber) mit 61 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang am Sonntag durch. In der Stadt Strasburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald kommt es am 7. Mai zu einer Bürgermeister-Stichwahl. Dort erreichte keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit. Die meisten Stimmen erhielten die Einzelbewerber Klemens Kowalski und Nico Jahnke.

