Stand: 17.03.2023 04:52 Uhr Borrentin: Mann verstirbt nach Autounfall auf der B194

Bei einem Autounfall auf der B194 in Borrentin (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 50-Jähriger ums Leben gekommen. Er war der Polizei zufolge mit seinem Wagen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Dabei sei er in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte hätten den Mann aus dem Fahrzeug geborgen und noch vor Ort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Er sei jedoch wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Am Unfallwagen entstand den Polizeiangaben nach ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.03.2023 | 05:30 Uhr