Stand: 13.03.2019 15:41 Uhr

Betreute Menschen sollen Wahlrecht bekommen

Geistig Behinderte und psychisch Kranke, die für sämtliche Angelegenheiten einen Betreuer haben, sollen in Mecklenburg-Vorpommern das Wahlrecht bekommen. Der Landtag will das Landes- und Kommunalwahlgesetz entsprechend ändern. Am Mittwoch fand die erste Lesung im Landtag statt. Die neue Regelung soll für die rund 1.600 Betroffenen im Nordosten schon zu den Kommunalwahlen am 26. Mai gelten.

Bisherige Regelung nicht verfassungskonform

Bisher sind Frauen und Männer vom Wahlrecht ausgeschlossen, für die ein Betreuer für alle Angelegenheiten bestellt wurde, weil sie ihre Geschäfte nicht allein besorgen können. Doch das hat das Bundesverfassungsgericht Ende Januar für verfassungswidrig erklärt. Auch auf Bundesebene ist nun eine Gesetzesänderung nötig.

Richterspruch kann Wahlrecht versagen

Gemäß der von CDU und SPD jetzt auf den Weg gebrachten Gesetzesänderung soll künftig nur noch vom Wahlrecht ausgeschlossen sein, wem dies durch einen Richterspruch versagt worden ist. Dies ist allerdings nur bei wenigen Straftaten möglich, wie etwa der Vorbereitung eines Angriffskrieges, bei Landesverrat oder der Fälschung von Wahlunterlagen.

Warnung vor Missbrauch

Die BMV-Fraktion sprach sich für eine Einzelfallprüfung aus. Der AfD-Abgeordnete Jörg Kröger, der selbst Betreuer ist, warnte vor Missbrauchsmöglichkeiten. Der Linken-Abgeordnete Torsten Koplin forderte zusätzlich flächendeckend barrierefreie Wahllokale sowie mobile Wahlteams für Menschen in stationären Einrichtungen, wie Pflegeheimen, Krankenhäuser und Hospizen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.03.2019 | 17:10 Uhr