Stand: 12.05.2025 15:00 Uhr Vandalismus in Schwerin: Vorfahrtsschild beschädigt

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Aufklärung von Vandalismus in der Puschkinstraße. Am frühen Morgen des 10. Mai haben Unbekannte zwischen dem Marktplatz und der Schelfkirche mehrere Verkehrsschilder und eine Straßenlaterne umgeknickt und teilweise herausgerissen, wahrscheinlich zwischen 01:00 Uhr und 06:45 Uhr. Eines der beschädigten Verkehrszeichen ist ein "Vorfahrt gewähren"- Schild. Wenn Autofahrer es nicht sehen können, steige das Unfallrisiko an dieser Stelle. Deshalb ermittelt die Polizei in diesem Fall auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zudem hat sie Verfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen eingeleitet.

