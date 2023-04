Bei Heiratsantrag: Paar fährt sich mit Auto am Strand fest Stand: 07.04.2023 11:34 Uhr Weil er seiner Freundin einen besonderen Heiratsantrag machen wollte, hat sich ein 34-Jähriger mit seinem Neuwagen am Donnerstag am Strand von Graal-Müritz (Landkreis Rostock) festgefahren. Ein Traktor befreite den Wagen am Morgen danach.

Wie die Polizei mitteilte, wurde von einem ersten Abschleppversuch in der Nacht abgesehen, da sich der SUV trotz Allradantriebs zum Teil im Sand eingegraben hatte und die Mittel eines Abschleppfahrzeuges nicht ausreichend gewesen wären. So blieb das Auto über Nacht am Strand stehen, während das Paar aus Sachsen im Hotel schlief. Es war am Donnerstag spontan an die Ostsee gefahren.

Fahrer erhält Ordnungswidrigkeitenanzeige

Im Beisein zahlreicher Schaulustiger wurde der Wagen am Freitag schließlich von einem Traktor aus dem Sand gezogen. Da es grundsätzlich verboten ist, den Strand mit einem Auto zu befahren, bekam der Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die mögliche Geldbuße liegt nach Angaben des 34-jährigen Fahrers im "vierstelligen Bereich". Ob seine Freundin den Heiratsantrag angenommen hat, hat er nicht verraten. Als das Auto wieder im Freien stand, umarmte und küsste sich das Paar jedoch.

