Stand: 23.04.2023 16:57 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verlieren gegen Alba Berlin

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Rostocker verloren beim Tabellenführer Alba Berlin mit 79:104. Bester Werfer war JeQuan Lewis (22 Punkte). Rund 1.500 Rostocker, die größtenteils mit einem Sonderzug in die Hauptstadt gereist waren, haben das Spiel verfolgt. Bereits am Mittwoch um 19 Uhr sind die Rostocker dann beim nächsten Topteam gefordert. Dann steht die Partie beim FC Bayern München an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.04.2023 | 17:00 Uhr