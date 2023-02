Stand: 12.02.2023 18:13 Uhr Bahnrad-EM: Lea Friedrich holt ihr drittes Gold

Lea Friedrich aus Dassow (Kreis Nordwestmecklenburg) ist die erfolgreichste Teilnehmerin bei der Bahnrad-Europameisterschaft in der Schweiz. Die Mecklenburgerin gewann am Sonntag auch in der Disziplin Keirin und holte sich damit ihr drittes EM-Gold. Zuvor hatte die für Cottbus startende Radsportlerin bereits im Teamsprint und im Sprint Gold gewonnen. Im Keirin kam sie vor Emma Finucane (Großbritannien) und Emma Hinze (Cottbus) ins Ziel.

