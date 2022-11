Auf Steuerzahlerkosten: Werbeaktion für Drese-Podcast

Stand: 18.11.2022 13:29 Uhr

Was darf Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern und was darf sie nicht? Diese Frage bekommt jetzt Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) gestellt. Drese hat seit gut drei Wochen einen eigenen Podcast. Der wird aus Mitteln des Ministeriums finanziert. Jetzt soll zusätzlich eine landesweite Werbekampagne auf das Produkt aufmerksam machen. Kritik kommt vom Steuerzahlerbund und aus der Opposition.