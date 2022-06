Andrang an Küste: Neun-Euro-Ticket trotz voller Züge beliebt

Stand: 20.06.2022 05:57 Uhr

Das hochsommerliche Wetter hat am Wochenende viele Menschen an die Küste von Mecklenburg-Vorpommern gelockt. Vor allem mit dem Neun-Euro-Ticket machten sich viele Menschen auf den Weg an die Ostsee.